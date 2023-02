EU-Geld WLAN am Rathaus in Willich und am Schloss Neersen

„Mitte Oktober 2022 sind dann alle Router fest installiert worden, nach der Inbetriebnahme wurde der Europäischen Kommission die Installation bestätigt – mithin stehen nun den Bürgerinnen und Bürgern an den Standorten freie WLAN-Nutzung zur Verfügung, knapp fünf Jahre nach den ersten Aktivitäten“, so die Stadt weiter. Langen Atem hatten in der Angelegenheit unter anderem Silke Beckers von der Wirtschaftsförderung und IT-Spezialist Sebastian Hommen, bei der Stadt unter anderem der koordinierende Fachmann in Sachen WLAN und Telefonie: „Beide sind jetzt aber auch deutlich erleichtert, das Thema zu einem glücklichen Abschluss gebracht zu haben“, so der Stadtsprecher.