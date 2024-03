Wirtschaft in Willich IHK warnt Pakusch vor Gewerbesteuererhöhungen

Willich · In einem offenen Brief an Willichs Bürgermeister Pakusch warnt die IHK vor den geplanten Erhöhungen der Gewerbesteuer. Diese würden das gute Standing Willichs in der Wirtschaft nachhaltig gefährden.

19.03.2024 , 17:00 Uhr

Die Gewerbegebiete Münchheide und Stahlwerk Becker. Die IHK warnt davor, die Wirtschaft dort durch Steuererhöhungen zu schwächen. Foto: Norbert Prümen

Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (IHK) warnt Willichs Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) in einer Stellungnahme vor einer geplanten Erhöhung der Gewerbesteuer um 20 Punkte auf 454 Punkte. „Für unsere Mitgliedsunternehmen bedeuten diese Schritte deutliche Mehrbelastungen in ohnehin bereits schweren Zeiten“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz: „Wir raten dringend von diesen Erhöhungen ab.“ In der Ratssitzung am Mittwochabend soll die Erhöhung, gemeinsam mit dem Haushalt, beschlossen werden. Steinmetz kritisiert vor allem die Darstellung der Verwaltung, die Erhöhung sei für die Unternehmen kostenneutral, da die Grundsteuerreform sie im Gegenzug begünstige. „Das steht als Argument prominent in der Verwaltungsvorlage“, sagt Steinmetz. Die Verwaltung müsse aber darlegen, wie sie zu dieser Behauptung komme. Entsprechende Zahlen lägen zumindest öffentlich nicht vor. „Ob insbesondere die steuerstarken Unternehmen, die durch die Gewerbesteuererhöhung mehr belastet werden, durch die Grundsteuerreform wirklich in gleichem Maße entlastet werden, ist aus unserer Sicht mehr als fraglich. Deswegen ist dieses Argument nicht stichhaltig“, betont Steinmetz. Willich sei bislang im unteren Drittel vergleichbarer Kommunen in NRW. Künftig läge man hier zwar im Mittelfeld, doch das sei zu kurz gedacht. Willich buhle auch um international aktive Unternehmen, die bei Standortentscheidungen Städte deutschlandweit betrachteten. „In Bayern hatte im Jahr 2023 keine einzige Kommune mit weniger als 100.000 Einwohnern einen höheren Gewerbesteuerhebesatz als 420 Punkte“, sagt der IHK-Hauptgeschäftsführer. Die Gewerbesteuer sei aber nach der Verkehrsinfrastruktur der wichtigste Standortfaktor in der Entscheidungsfindung. Zwar seien die Belastungen für Kommunen hoch, doch Willich habe vor allem ein Ausgabenproblem und müsse hier zunächst sparen. Steuererhöhungen würden die Wirtschaft in der Rezession zu stark belasten.

(svs)