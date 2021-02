Willicher Verein „Wir retten unser Dorf“ : Für den guten Zweck in der Fastenzeit Rad fahren

Willich Der Verein „Wir retten unser Dorf“ ruft zum Fastenradeln auf. Alle Willicher sollen so viele Kilometer wie möglich sammeln – ob mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike, mit den Inlinern oder im Rollstuhl. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt.

Der Aschermittwoch ist nicht mehr weit entfernt – und dann wird gefastet. Für die Fastenzeit hat sich der Verein „Wir retten unser Dorf“ das Fastenradeln für den guten Zweck ausgedacht. Und so funktioniert’s: In der kompletten Fastenzeit sind alle Willicher aufgerufen, sich in den Sattel zu schwingen (E-Bikes, Inlineskaten, Rollstuhlfahren und so weiter sind auch erlaubt) und so viele Kilometer wie möglich zu erradeln.