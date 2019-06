Spende : Neues Akku-Arbeitsgerät für Eva-Lorenz-Umweltstation

WILLICH Das leistungsstarke Akkuarbeitsgerät ist durch den modernen Elektroantrieb dabei besonders umweltschonend und bedienerfreundlich.

Der Großteil der anfallenden Pflegearbeiten rund um die Umweltstation und auf der Schmetterlingsinsel kann so durch den NABU und die dort beschäftigten Mitarbeiter im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) zu jeder Zeit erledigt werden. Das leistungsstarke Akkuarbeitsgerät ist durch den modernen Elektroantrieb dabei besonders umweltschonend und bedienerfreundlich. Udo Hormes vom Geschäftsbereich Stadt- und Landschaftsplanung der Stadt Willich führt die Einsatzmöglichkeiten vor, indem er mühelos kniehohes Gras und auch dicke Disteln abschneidet: „Wir sind total begeistert von dem Gerät und den Möglichkeiten“, erklärt er.

Einen Ersatz Akku gibt es übrigens auch. Wenn also ein Akku leer ist wird er geladen, in der Ladezeit kommt dann der andere Akku zum Einsatz, so kann quasi rund um die Uhr gearbeitet werden.