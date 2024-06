Lange Firmentradition in Willich Osterath GmbH in Münchheide feiert 170-jähriges Bestehen

Zur Gründung war es eine Schmiede. „Die Unternehmensanfänge liegen in Krefeld Fischeln. Auf dem heutigen Aldi-Gelände hat mein Vorfahr Johan Osterath eine Hufschmiede gegründet. Über die Jahre wuchs diese immer mehr und als Pferde von Autos verdrängt wurden, änderte sich auch die Ausrichtung des Unternehmens“, erzählt Michael Osterath über das Unternehmen mit heute 25 Mitarbeitenden, das er mit seinem Bruder führt. „Das passt schon sehr gut zwischen uns. Ich bin Maschinenbau- und Schweißfachingenieur sowie technischer Betriebswirt, Thomas ist Bankkaufmann, hat einen Bachelor in Absatzwirtschaft und einen MBA in International Managent“, berichtet Michael Osterath, so teilen sie sich technischen und kaufmännischen Bereich.