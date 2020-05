Aktion der Schiefbahner Astrid-Lindgren-Grundschule : Alleine gemeinsam laufen

Heike und Roman Lieutenant liefen zusammen mit ihren Kindern Frederik, Valentin und Amelie (von links) an einem Wochenende insgesamt 55,1 Kilometer. Foto: Lieutenant Foto: Bianca Treffer

Schiefbahn Mehr als 1100 Kilometer sind Schüler, Eltern und Lehrer der Astrid-Lindgren-Grundschule in Schiefbahn an nur einem Wochenende gelaufen. Schulleiterin Cerstin Pelz hatte die Idee zu dieser ungewöhnlichen Aktion auf Distanz.

Es sind Fotos, die das Herz erwärmen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Wer die Internetseite der Astrid-Lindgren-Schule besucht und den Button „Aktuelle Nachrichten“ anklickt, findet eine Diashow, hinter der insgesamt mehr als 1100 Kilometer stehen. Schüler, Eltern und Lehrer der Schiefbahner Grundschule haben diese Leistung gemeinsam erbracht: Jedes Foto erzählt eine Laufgeschichte, bei der einstellige als auch zweistellige Zahlen von den jeweiligen Läufern zusammen gejoggt, gewalkt oder mit dem Fahrrad erarbeitet wurden.

Der Anstoß zu der ungewöhnlichen Aktion, bei der jede Familiengruppe unabhängig von allen anderen für sich alleine sportlich aktiv war und alle Kilometer in ein Gesamtergebnis einbrachte, kam von Schulleiterin Cerstin Pelz. „Wir haben im vergangenen Jahr mit einigen Kollegen am Apfelblütenlauf in Tönisvorst teilgenommen und daraus die Whatsapp-Gruppe Lauftrüppchen gegründet. In diesem Jahr waren wir mit einer größeren Gruppe erneut angemeldet. Aber der Lauf wurde wie alle Veranstaltungen abgesagt“, berichtet sie. In der Laufgruppe entwickelte sich die Idee, dass jeder für sich laufen sollte, und man im Anschluss eine Collage zur Erinnerung an den ausgefallenen Lauf machen könnte. Pelz brachte den Vorschlag ein, das Ganze zu erweitern und die Schüler und Eltern mit einzubinden.

Info Vorbereitung auf weiterführende Schulen Schule Derzeit besuchen 215 Kinder die Astrid-Lindgren-Schule in Schiefbahn. Inzwischen haben die Schüler der vierten Klassen wieder Präsenzunterricht. Dadurch sollen sie auf den im Sommer bevorstehenden Wechsel auf die weiterführenden Schulen vorbereitet werden. Nähere Informationen gibt es unter www.­astrid-lindgren-schule-willich.de.

Schließlich ist die Astrid-Lindgren-Schule eine Grundschule, die bewegt. Die Bewegung ist ein Element im Leitbild. „Bewegung ist gesund, und wir wollten dem Corona-Virus beweisen, dass ihm die Puste ausgeht und uns noch lange nicht“, sagt Pelz. Die Schulleiterin machte über den Monatsbrief für die Eltern einen Vorschlag für die Aktion, bat um ein Abschlussfoto mit Kilometerzahl und war mehr als nur gespannt auf die Resonanz. Die stellte alles in den Schatten, was Pelz erwartet hätte. Schon am Montag nach dem Wochenende mit dem sportlichen Aufruf trudelten 59 Bilder von Eltern mit ihren Kindern sowie von Lehrern ein, die allesamt jeweils ein Schild in die Kamera hielten, auf denen ihre Kilometer standen. „Es war einfach nur schön, auf den Fotos die stolzen und glücklichen Gesichter samt kreativ gestalteten Kilometerzahlen zu sehen. Es zeigt doch, was wir für eine gute Schulgemeinschaft haben“, sagt Pelz, die selbst mit ihrem Hund gelaufen ist und zehn Kilometer zur Gesamtzahl beitragen konnte. Sie habe mit Tränen in den Augen und Gänsehaut vor dem Computer gesessen, als sie die Bilder sah.

Für die Kilometerzusammenrechnung musste dann der Taschenrechner ran –– mehr als 1100 Kilometer kamen zusammen. „Einfach eine tolle Aktion. Das war richtig motivierend“, lobt Heike Lieutenant die ungewöhnliche Idee. Die Mutter nahm mit ihrem Mann und den drei Kindern an der Aktion teil. Am Samstag liefen sie gemeinsam 27,7 Kilometer, und am Sonntag waren es 27,4 Kilometer.