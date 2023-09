Sport in Willich Maaßen kritisiert Kürzung der Sportförderung

„Beim Landessportplan gibt es erneut Kürzungen in fast allen Bereichen, insgesamt 7,3 Millionen Euro weniger. Die schwarz-grüne Landesregierung setzt somit zum zweiten Mal in Folge den Rotstift an. Die Kürzungen setzen sich aus verschiedenen Positionen zusammen: Zum einen laufen fünf Millionen Euro an Fördermitteln als Ausgleich für die Corona-Pandemie aus. Zusätzlich dazu erfolgt eine von CDU und Grünen gewollte Kürzung in Höhe von 2,3 Millionen Euro“, erläutert Maaßen.