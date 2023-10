Jugendarbeit in Willich SPD fürchtet soziale Ungerechtigkeit durch Haushaltssperre

In der Vorlage zur Ratssitzung schlug der Kämmerer vor, Haushaltsmittel, die als freiwilliger Zuschuss an Vereine im Haushalt vorgesehen waren, aus der Haushaltssperre grundsätzlich heraus zu nehmen. Das befürworte die SPD-Fraktion, sagt Maaßen. Die Fraktion beantragte, auch die Bereiche Jugend und Soziales von der Sperre auszuklammern. „Einsparungen treffen arme Menschen in unserer Stadt zuerst. Das wollten und wollen wir weiterhin verhindern", erklärt Maaßen, der auch Fraktionsvoritzender ist. Da alle anderen Fraktionen die Vorlage in der vorgelegten Form befürworteten und dem Antrag nicht folgten, habe sich die SPD enthalten. „Bevor auch nur ein Euro bei Bildung, Jugend und Sozialem eingespart wird, muss der Willicher Luxus unter die Lupe genommen werden", fordert Maaßen und nennt die Schlossfestspiele oder die vier Bürgerbüros.