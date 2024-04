Sozialausschuss in Willich Politik will Geflüchteten bessere Chancen am Arbeitsmarkt schaffen

Die Menschen werden in drei Phasen intensiv begleitet: zunächst bei der Orientierung und dem „grundständigen Deutscherwerb“, in Phase 2 gehe es um Arbeiten und Qualifizierung in Beschäftigung durch Maßnahmen von Förderungs- und Aktivierungsangeboten bis Praktika. In Phase 3 solle aufbauend auf den ersten Erfahrungen die Beschäftigung stabilisiert werden. Zielbereiche seien vor allem die Arbeitsbereiche Pflege und Einzelhandel. Die Phasen überschneiden sich in Teilen, je nach Situation des Menschen. Um Vermittlungen zu erzielen, arbeiten Jobcenter und Arbeitsagentur daran, über die Wirtschaftsförderer im Kreis die Informationen in die Unternehmen zu transportieren und Anreize zu setzen, geflüchtete Menschen zu beschäftigen.