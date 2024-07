Willichs Partnerstadt in Lettland Bedauern über Rücktritt von Smiltenes Bürgermeister

Die Willicher Politik und die Verwaltung sind am Wochenende von der Meldung überrascht worden, dass Edgars Avotinš, der Bürgermeister der Willicher Partnerstadt Smiltene, seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Hintergrund ist ein Streit um den Haushalt. Um einen gedeckten Haushalt hinlegen zu können, hatte Avotinš den Verkauf von Immobilien vorgeschlagen. Da dieser aber weit weniger einbrachte als geplant, schlug er Enteignungen als Lösung vor. Die dazu eingebrachten Anträge wurden in einer Sondersitzung des Stadtrates abgelehnt, was Avotinš als Misstrauensvotum wertete und seinen Rücktritt erklärte. Die Entscheidung sei keineswegs kurzfristig gefallen, sondern wohlüberlegt, gibt er an.