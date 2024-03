Mittagstisch für Senioren Willichs Malteser suchen dringend Ehrenamtler gegen Einsamkeit

Ein aromatischer Geruch zieht durch das Foyer des Willicher Pfarrheims St. Katharina an der Hülsdonkstraße 13. Er entströmt den Edelstahlessensbehältern, die gerade von der Küche des Schiefbahner Seniorenheims St. Hubertus angeliefert worden sind. Während die Ehrenamtler Achim Wengel und Silke Jungen damit beginnen Erbsen, Möhren und Kartoffelpüree sowie Geschnetzeltes und Hackbällchen auf den Tellern zu verteilen, bringen ihre Kollegen Dietmar Winkels und Doris Schumacher erste Teller in den Nebenraum. Dort sind die Tische nett eingedeckt und 13 Senioren sitzen in Gespräche vertieft in der Runde.