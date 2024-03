Landwirtschaftsgipfel im Schloss Neersen Willichs Landwirte sehen sich in der Planwirtschaft angekommen

Kritisch sehen die Bauern auch die Situation in Supermärkten. Hier sei der Wettbewerb unfair, denn oft würden die importierten Lebensmittel unter Bedingungen angebaut, die mit denen in Deutschland nicht vergleichbar seien. Vor allem die Löhne seien in vielen anderen Ländern – sogar in Europa – sehr viel geringer als in Deutschland. Oft werde dort auch mit Substanzen gearbeitet, die „in Deutschland seit 40 Jahren verboten sind“, lautet einer der vielen Vorwürfe.