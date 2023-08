Finanzen in Willich Kämmerer verhängt überraschend Haushaltssperre

Für Viele aus heiterem Himmel hat Willichs Stadtkämmerer Raimund Berg am Dienstagnachmittag die Politik vorgewarnt, dass er eine Haushaltssperre verhängen könnte. Auf Nachfrage unserer Redaktion bremste er zunächst noch. Es werde sehr wahrscheinlich dazu kommen, er habe aber noch nicht alle notwendigen Rückmeldungen, sagte er am Nachmittag. Am Mittwoch folgte dann, was nach dieser Wortmeldung zu erwarten war. Berg verhängte die Haushaltssperre für den Haushalt der Stadt Willich. Was das für Bürger, Politik und Projekte bedeutet und wie es weitergeht.