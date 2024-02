Haupt- und Finanzausschuss Willich Willichs Hundesteuer soll nicht gesenkt werden

Außerdem beschäftigten sich die Ausschussmitglieder mit der Frage, wie das Ehrenamt in Willich gewürdigt werden könne. Der Hintergrund: Bisher gibt es alle zwei Jahre einen „Ehrenamtstag“ mit Programm und Bewirtung, der rund 20 000 Euro kostet. Angesichts der angespannten Haushaltslage soll dieser Tag in 2024 nicht stattfinden. Stattdessen will die Verwaltung ein neues Konzept erarbeiten, das das Ehrenamt „angemessen würdigt“, aber kostengünstiger ist. Sie will auch prüfen, ob Willich an der Ehrenamtskarte NRW teilnehmen sollte. Ergebnisse sollen bis zur Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung Anfang November 2024 vorgelegt werden.