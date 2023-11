Haushalt Willich Grüne fordern Erstattung von Kita-Beiträgen

Die Aufregung um den Antrag der Grünen auf zusätzliche Stellen für Kita-Kräfte im Frühjahr, nebst Nachgang per Schlammschlacht mit der SPD, ist in Willichs Politik noch in guter Erinnerung. Allein, von ihrem Ziel abbringen lassen sich die Grünen davon nicht und stellen nun zu den Haushaltsberatungen gleich vier neue Anträge zu diesem Thema.