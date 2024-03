Pflege in Willich Grüne fordern einen Runden Tisch für die Pflege

Die Grünen in Willich wollen die Probleme in der Pflege angehen. „Wir dürfen nichts unversucht lassen, um den Pflegenotstand in Willich frühzeitig abzuwenden“, betont Heike Senge, Sachkundige Bürgerin der Partei im Sozialausschuss der Stadt Willich. Der Fachkräftemangel sei heute bereits im ambulanten wie stationären Bereich deutlich spürbar. „Wir machen uns ernsthaft Sorgen, wie es um die pflegerische Versorgung in Willich aussehen wird, wenn die geburtenstarken Jahrgänge hilfe- und pflegebedürftig werden. Es gibt keinen Plan – und die Zeit läuft uns davon“, ergänzt die Sozialausschussvorsitzende Claudia Poetsch.