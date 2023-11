Finanzen der Stadt Willich Grüne beharren trotz Ablehnung auf erhöhtem Kino-Zuschuss

Die Willicher Grünen wollen sich nicht damit abfinden, dass ihr Antrag auf eine Erhöhung der Zuschüsse für das Kino in Willich, getragen vom Verein Lichtspieltehater Willich, im Kulturausschuss abgelehnt wurde. Nach hitziger Diskussion hatten sich in der vorvergangenen Woche CDU und FDP gegen die Erhöhung ausgesprochen und damit mit ihrer Mehrheit den höheren Zuschuss mit der Begründung abgelehnt, die Stadt unterstütze den Verein bereits genug, sei es durch die Bereitstellung des Raumes, bei der Einrichtung und so weiter.