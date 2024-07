Landwirtschaft in Willich Willichs erste Weinreben wachsen bereits sehr gut

In anderen Bereichen des Obsthofs hat die Ernte von Äpfeln in der laufenden Woche begonnen. „Als erste Sorte pflücken wir zurzeit den ‚Sommernachtstraum‘, dann kommt die Sorte Delbar“, erklärt Mertens den Ablauf der Apfelernte, die sich mit stetig wechselnden Sorten in der Ernte bis Anfang Oktober hinziehen wird. In etwa zwei Wochen beginnt dann auch die Birnenernte.