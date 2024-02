Haushalt in Willich CDU weist grüne Kritik an Verschiebungsplänen zum Haushalt zurück

Für einen Haushalt gebe es klare Vorgaben. „Grundsätzlich ist anzumerken, dass auch die Gemeindeordnung eine Art ,Schuldenbremse' kennt, um ein aktuelles Wort zu benutzen: Paragraf 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung schreibt vor, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen zu sein hat. Dabei kann zum Ausgleich auch die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Dass der Haushalt angesichts der neuen Zahlen beschluss- und rechtsfähig ist, muss doch mit Blick auf die neuen Zahlen und die Rechtsvorschriften erst einmal geprüft werden. Das Gleiche gilt für den Finanzplanungszeitraum, der in der aktuellen Darstellung tiefrote Zahlen schreibt“, betont Schrömbges.