Bündnis für Demokratie in Willich Bürgermeister Pakusch ruft zur Demo-Teilnahme am Samstag auf

Ein wenig ist die Welle der Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsradikalismus in den vergangenen Tagen und Wochen abgeflaut. Die großen Kundgebungen in Berlin, Düsseldorf oder München mit bis zu 300.000 Teilnehmern sind einige Tage her. Willich will aber am Wochenende seinerseits ein Zeichen setzen. Um 15 Uhr geht eine Kundgebung am Marktplatz los, dann geht ein kleiner Demozug über die Bahnstraße bis zum Kreisverkehr, auf die Parkstraße bis Kreuzung Krefelder-/ Düsseldorfer-/Peterstraße und weiter über die Peterstraße zurück zum Markt.