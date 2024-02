Ratssitzung verlegt Willich vermeldet schockierende Haushaltszahlen

In der Folge übernahm Bürgermeister Christian Pakusch (CDU), auch aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit Bergs, das Thema und ist spürbar schockiert. Aus dem ursprünglich avisierten Fehlbetrag von acht Millionen Euro für 2024 wurden nach der neuen Berechnung 16 Millionen. Diese Zahl hatte Berg bereits zuvor in einer ersten Zusammenstellung an die Politik geschickt. Die CDU hatte daraufhin eine weitere Verschiebung der Entscheidung im Rat angeregt, um Zeit zu haben, neue Sparpotenziale zu suchen. Die Grünen im Rat hatten in der Folge mit einer Veröffentlichung reagiert, dass sie dringend einen Beschluss in der März-Sitzung des Rates fordern, um Investitionen wie in Schulen in den Sommerferien nebst Ausschreibung zu ermöglichen.