Weihnachten in Willich : Eislaufen auf dem Pausenhof

Willich Der Anrather Alleeschulhof wird zur Eisfläche. Ab Sonntag kann ein jeder seine Runden drehen. In Schiefbahn steht der „kleinste Weihnachtsmarkt in Willich“.

Die Eisbahn auf dem Alleeschulhof in Anrath wird am Sonntag, 28. November, eröffnet. Passend zum Weihnachtsmarkt wird Willichs Bürgermeister Christian Pakusch um 12.30 Uhr den offiziellen Startschuss geben. „Danach ist die Fläche für Jedermann frei“, sagt Marc-Thorben Bühring vom Stadtmanagement.

Schon einen Tag vorher wird „Willichs kleinster Weihnachtsmarkt“ am Hubertusplatz in Schiefbahn aufgebaut. So jedenfalls bewirbt die Stadt die Glühweinhütte vor der Vinothek Hesker, die nach Wunsch der Organisatoren rund um den auf dem Platz aufgestellten Weihnachtsbaum zum Treffpunkt werden soll. Erstmalig hat sie am Samstag, 27. November, für den Basar der Leprahilfe geöffnet. Anschließend wird umgebaut. Die Betreiber von Julians Bistro, Nachfolger von Café Stilvoll, richten sich ein. Inhaberin ist Simone Greifeld.