Bürgermeister stellt klar Finanzlage in Willich ist weiter angespannt

Städtische Finanzen sind komplex. Was in den Bilanzen auftaucht, deckt sich nicht unbedingt mit dem, was auf den Konten passiert. So vermeldeten in der vergangenen Woche die Grünen, bestätigt von Kämmerer Raimund Berg, dass die Stadt am Ende einen Gewinn von 5,4 Millionen Euro gemacht habe. Eine Aussage, die Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) fassungslos macht.