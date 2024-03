Kunst in Willich Pakusch zu Gast bei kleinen und größeren Künstlern

Geleitet wird die Kunstschule übrigens von Natalie Koch. Die Absolventin der Kunsthochschule Moskau studierte später in Düsseldorf Innenarchitektur und hat eine durchaus internationale Vita vorzuweisen. Die kleine „Schule“ leitet sie seit drei Jahren. Dabei reicht die Gruppe derer, die bei ihr lernen vom sechs Jahre alten Kind bis zur 80 Jahre alten Seniorin. Besonders für Kinder, die schlimme Erfahrungen gemacht hätten, verfolge sie dabei auch kunsttherapeutische Ansätze, betont sie. Es gehe aber auch um die Vermittlung klassischer Mal- und anderer Kunsttechniken, das Implementieren des Verständnisses für Konzept, Entwurf, Philosophie in der Kunst sowie Kunstgeschichte und Kunst-Analyse. Wesentlicher Ansatz sei aber eben auch, an der Hochstraße einen Ort anzubieten, an dem sich Kinder und Erwachsene begegnen und ihre Kreativität entdecken, entwickeln und ausleben können. Der Bürgermeister-Besuch verschaffte all dem nun eine durchaus verdiente Aufmerksamkeit.