E-Mobilität in Willich Bürger sollen sich Standorte für Ladesäulen wünschen

Eine Säule habe dabei stets zwei Ladepunkte, zwei Fahrzeuge können also gleichzeitig geladen werden. „Wenn wir einen Standort ermittelt haben, schauen wir uns den Bedarf an. Dazu ziehen wir einerseits die Karte, aber auch Prognosen über die Entwicklung der E-Mobilität in den Jahren 2025, 30 und 35 heran. So ermitteln wir dann auch, an welchen Standorten mehrere Säulen errichtet werden. An einem Standort wie ,De Bütt‘ könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir drei oder vier Säulen, entsprechend sechs oder acht Ladepunkte, errichten“, sagt der Koordinator.