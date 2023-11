Mit Bus zusammengestoßen Willicherin wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Die 21-Jährige kam mit ihrem Auto aus Richtung Willich und fuhr auf der Kreuzstraße in Richtung Schiefbahn. Von Schiefbahn aus kam auf der Kreuzstraße ein Bus, der in Richtung Willich fuhr. In der Nähe der Kreuzung mit dem Heiligenweg stießen der Bus und der Pkw zusammen, nach ersten Ermittlungen der Polizei auf der Fahrspur des Busses.