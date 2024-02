Willicherin wurde am 29. Februar 1996 geboren Endlich mal richtig den Geburtstag feiern

Annika Kleba ist sofort bereit zu erzählen. Auf einen Aufruf unserer Redaktion per Facebook meldete sie sich. „Klar, ich erzähle gern. Wegen meines Geburtstags war ich schon am Tag nach meiner Geburt in der Zeitung“, erzählt die fröhliche Willicherin, die nun ihren 28. Geburtstag feiert, lachend. Dass es „eigentlich ihr siebter“ sei, komme vor allem von anderen. „Ich selbst habe damit gar nicht so viel am Hut. Für andere ist das meist ein viel größeres Thema als für mich“, sagt sie.