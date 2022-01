Willicher vor Gericht : Bewährung für Drogenhändler aus Willich

Vor dem Landgericht Krefeld mussten sich die beiden Männer verantworten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Willich Der 33-Jährige hatte mit einem Bekannten aus Norddeutschland in seiner Wohnung in Willich Cannabis angebaut und verkauft. Jetzt fiel das Urteil am Krefelder Landgericht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sonja Stemes

Vor dem Krefelder Landgericht, 2. Große Strafkammer, fielen jetzt die Urteile gegen zwei junge Männer (33 und 34 Jahre alt) aus Willich und Norddeutschland. Beide erhielten wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eine Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von zwei Jahren mit Bewährung.

Der 33-Jährige hatte Anfang 2020 in seinem Willicher Wohnhaus damit begonnen, eine Cannabiszucht aufzubauen. Der Grund dafür sei laut eigener Aussage zunächst reiner Eigenkonsum gewesen. „Den geernteten Stoff rauchte ich zusammen mit Freunden“, ergänzte der Willicher. Das sei zehn Monate lang so gegangen. Da schließlich aber auch Drogen übrig blieben und er nur wenige Leute in seiner unmittelbaren Umgebung kannte, habe er sich Anfang 2021 an seinen 34-jährigen Bekannten, der damals in der Nähe wohnte, gewendet, weil er dachte, dass der eventuell Käufer für das nicht zum Eigenbedarf benötigte Cannabis kenne. Rund 120 Pflanzen habe der 33-Jährige zu diesem Zeitpunkt im Keller des Wohnhauses gezüchtet, davon habe sein Bekannter rund 40 beigesteuert.

Bei einer polizeilichen Durchsuchung im März 2021 wurden schließlich exakt 131 Cannabis-Pflanzen sowie rund 2,1 Kilo konsumfähiger „Stoff“ sichergestellt. Zudem fanden die Beamten in den Wohnräumen eine Reihe von Waffen, darunter eine Gaspistole, einen Elektroschocker und einen Baseballschläger. „Diese Sachen hatte ich nicht zu Verteidigungszwecken“, meinte der 33-Jährige. So habe er beispielsweise den Baseballschläger dafür genutzt, um damit beim Spazierengehen mit seinen beiden Hunden Flummis abzuschießen, die die Haustiere im Anschluss apportierten. Ein Zeuge bestätigte diese Aussage während des Prozesses: „Ich habe das ein paar Mal gesehen.“ Der Willicher ergänzte, dass sich Gaspistole und Elektroschocker auf dem Dachboden befunden hätten, der eine Art „Gerümpelraum“ war.

Der 34-jährige Mitangeklagte hatte zugegeben, ab Anfang 2021 an der Cannabiszucht beteiligt gewesen zu sein. Weil beide schließlich recht viel Stoff produziert hätten, habe man über Verkäufe nachgedacht. Aber: Letztendlich „veräußerte ich keine Drogen an andere, sondern verschenkte nur hin und wieder etwas an Freunde.“

(sst)