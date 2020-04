Axdia-Odys International aus Willich : Firma spendet 40.000 Schutzmasken

Willich Der Chef des Willicher Unternehmens Axdia-Odys International ließ die Schutzmasken aus China einfliegen.

Die seit mehr als 20 Jahren in Willich ansässige Firma Axdia-Odys International hat dem Kreis Viersen 30.000 und der Stadt Willich weitere 10.000 chirurgische Schutzmasken gespendet. Landrat Andreas Coenen und Willichs Bürgermeister Josef Heyes nahmen die dringend benötigten Schutzmasken in Empfang und dankten Fei Tong und Gerard Louis von der Firmenleitung des Unternehmens für ihre Unterstützung.

Die 40.000 Schutzmasken, die einen Gesamtwert von mehr als 40.000 Euro haben, sollen an Seniorenheime, Sozialstationen, Rettungskräfte, Arztpraxen und andere Einrichtungen im Kreis Viersen verteilt werden. Willichs Bürgermeister Heyes überbrachte noch am Freitag 1000 Schutzmasken an das Altenheim Hubertusstift in Schiefbahn, das durch die Corona-Pandemie besonders betroffen ist. Dort sind bereits zwei Senioren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, andere Bewohner und auch Mitarbeiter sind an dem Virus erkrankt.