Kontrollen auch im Kreis Viersen Willicher Unternehmen im Visier der Zollfahnder

Der Krefelder Zoll hat erneut kontrolliert. Diesmal im Visier der Kontrolleure: die Kurier-, Express- und Paketdienstbranche. Wie ein Sprecher des Hauptzollamts Krefeld auf Nachfrage unserer Redaktion am Dienstag mitteilte, fanden am Montag auch Kontrollen im Kreis Viersen statt. Dabei nahmen die Fahnder ein Unternehmen in Willich ins Visier. Dort wurden 51 Menschen kontrolliert, „Auffälligkeiten wurden dabei nicht festgestellt“, so der Sprecher.