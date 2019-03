Willicher TV muss umziehen: Turnverein: Überraschende Kündigung

Willich Die Eigentümer der Immobilie an der Bahnstraße haben Eigenbedarf angemeldet. Jetzt muss der Willicher Turnverein eine neue Bleibe finden.

(schö) „Das ist eine Katastrophe für uns“, sagte bei der Generalversammlung am gestrigen Sonntag der Vorsitzende des Willicher Turnvereins, Matthias Hänisch. Vor wenigen Tagen hatte er Post von den Eigentümern einer Immobilie an der Bahnstraße 43 bekommen. Dort, wo der TV seit 2007 nicht nur seine Geschäftsstelle hat, sondern auch verschiedene Kurse anbietet. Es war die Kündigung zum 30. April 2019. Die Eigentümer-Familie hatte Eigenbedarf geltend gemacht. Vertraglich scheint die Eigentümer-Gesellschaft auf der rechtmäßigen Seite zu sein, wenngleich auch Mitglieder ihr Unverständnis äußerten, dass von ihr keine frühzeitigere Information erfolgte. Jetzt soll über einen Aufschub gesprochen werden. „Wir werden uns wehren und auch dieses Problem meistern“; zeigte sich TV-Geschäftsführerin Gaby Heinemeyer zuversichtlich. Dennoch hat der TV dort bald keine Bleibe mehr, sucht daher händeringend ein Ausweichquartier.

Ansonsten waren auch 2018 in den verschiedenen Abteilungen jede Menge Mitglieder in Bewegung. Derzeit sind es etwa 1.080, ein leichtes Plus gegenüber Ende 2017. Bei den Wahlen wurde Thomas Gebhard zum neuen 2. Vorsitzenden gewählt. Für ein Jahr macht Gaby Heinemeyer als Geschäftsführerin weiter. Technikwart bleibt Helmut Spies, Pressewart Dirk Töller, Sozialwartin Ute Jacobs-Marx. Für die Sportabzeichen bleibt Manuela Mittelham zuständig, für die Vereinspatenschaften Gaby Heinemeyer. Darüber hinaus gibt es weitere Arbeitskreise und machen die bisherigen Abteilungsleiter/innen weiter. Vorsitzende der Vereinsjugend ist Jana Marx.