Willich-Triathlon Die Leiden des jungen Schalljo

Über das größte Sportereignis in Willich zu berichten, ist keine Frage. Doch wie ließe sich über einen Triathlon besser berichten, wie das Gefühl besser aufnehmen und transportieren, denn als Teilnehmer? Also entschied ich mich, selbst zum ersten Mal den Kampf mit Schwimm-, Rad- und Laufstrecke aufzunehmen. Allerdings drohte das Vorhaben kurzfristig zu scheitern, denn wenige Tage vor dem Start lag ich mit einer Erkältung flach, die jedoch am Samstag so weit abebbte, dass ein Start möglich wurde.