Startup aus Willich Wenn der Kochtopf zum Klimaschützer wird

„Normalerweise sind Deckel energetisch kaum relevant. Sie bestehen aus Glas oder einfachem Metall und lassen Wärme im Prinzip ungehindert passieren. Unsere Deckel sind ebenfalls in einem Sandwichverfahren hergestellt. In er Mitte ist Steinwolle. So wird Wärme im Top gehalten. Außerdem sind sie nach innen hin gewölbt. So tropft Kondenswasser zurück in den Topf. Auch so entweicht weniger Wärme“, sagt er.