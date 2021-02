„BiB“ in Schiefbahn : Willicher Stadtbibliothek wird gründlich überarbeitet

Die Willicher Stadtbibliothek befindet sich an der Hochstraße in Schiefbahn. Foto: Stadt Willich

Schiefbahn Nach dem Umbau soll die Willicher Stadtbibliothek noch schöner sein. Doch dazu muss die „Bibliothek im Brauhaus“ an der Hochstraße zunächst einmal von März bis Mai geschlossen werden.

Die Stadt Willich hat Fördermittel des Landes genehmigt bekommen, mit der die Modernisierung der Stadtbibliothek „Bibliothek im Brauhaus“ (BiB) an der Hochstraße in Schiefbahn gefördert wird. „Nicht nur, dass neue Medien angeschafft werden konnten, die BiB bekommt auch eine neue Möblierung und ein neues Design,“ sagt Leiterin Katrin Hufschmidt.

Neue Sitzmöglichkeiten, neue Regale und auch die von vielen Kindern gewünschten Sitzsäcke für die Kinderbücherei werden Wirklichkeit. Hufschmidt: „Unsere Kundinnen und Kunden sollen sich in der BiB wohlfühlen, egal ob sie sich nur kurz aufhalten, hier eine Zeitschrift lesen, arbeiten oder in kleiner Runde spielen möchten.“ Geld fließt auch in Technik: Die Lichtsituation in allen Räumen wird verbessert, was auch einer der Kundenwünsche war. Zudem wird das Fenster im „Romanbereich“ erneuert.