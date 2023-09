Frauenchor Imtakt Willicher Spitzenchor mit neuer Leitung

In Schneider fanden sie nun eine beinahe optimale Besetzung, denn neben großer Begeisterung für die Sache und einschlägiger Erfahrung bringt er auch eine hervorragende theoretische Basis mit. Der gebürtige Wipperfürther blickt auf eine breite musikalische Ausbildung, die eine Basis für eine hervorragende Chorarbeit darstellt, davon sind die Verantwortlichen des Chors überzeugt. Seine Studien in Sologesang, Instrumentalpädagogik und Orgelmusik, seine Dozenturen an einer Düsseldorfer und einer Bonner Hochschule sowie die Promotion in Musikwissenschaft sind neben seiner langjährigen Leitung unterschiedlichster Chöre und Vokalensembles nur einige seiner beruflichen Stationen, die eine anspruchsvolle und vielfältige Chorleitung versprechen.