Schiedsleute in Willich Im Dienst für den sozialen Frieden in der Stadt

Im kommenden Jahr soll denn auch die Jahreshauptversammlung der Bezirksvereinigung Krefeld-Moers im Schloss Neersen abgehalten werden. So erhält das Schiedswesen in der Stadt noch etwas mehr Bedeutung. Wer eine Streitigkeit in der Nachbarschaft hat oder für sonstige Konflikte außergerichtliche Hilfe erbitten möchte, findet alle Kontaktdaten auf der Homepage der Stadt Willich unter https://www.stadt-willich.de/service/dienstleistungen/schiedsamt So können viele Konflikte geklärt werden, bevor sie eskalieren. Das ist nicht nur für Pakusch ein wichtiger Teil des sozialen Friedens in der Stadt.