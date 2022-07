„Leon Brooks“ : Willicher Produzent und DJ treibt Musikkarriere voran

Willich Der Willicher Künstler Leon Brooks hat eine neue House-Single veröffentlicht und präsentierte sie zuletzt auf einem großen Festival in Oberhausen.

Zuletzt hatte sich der Willicher Musikproduzent und DJ Leon Brooks in Willich einen Namen damit gemacht, dass er im Rahmen des Märzenfests ein eigenes Musikfestival mit namhaften anderen DJs wie Mike Candys in Eigenregie auf die Beine gestellt hatte.

Längst hat der 25-jährige ehemalige Musikstudent einen Plattenvertrag bei Sony Music unterschrieben, produziert unter der Woche in einem Düsseldorfer Studio und spielt seine elektronische Tanzmusik auch auf weitaus bekannteren Festivals, wie am vergangenen Wochenende beim großen „Ruhr in Love“ in Oberhausen.