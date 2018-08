Der in Willich restaurierte Büssing-Bus dreht jetzt im VW-Werk in Wolfsburg seine Runden. Foto: Volkswagen

Willich Willicher Nutzfahrzeug-Freunde haben einen alten Büssing-Bus restauriert. Die Firma Volkswagen war so begeistert von der Arbeit, dass sie den Oldtimer kaufte. Die Willicher haben jetzt ein neues Projekt.

Jahrelang hatte die Kolonne, es waren mit dem St. Töniser Rolf Hennen rund ein Dutzend Rentner, den Bus wieder instand gesetzt. Schon früh hatte sich der Verein „Halle 31 Nutzfahrzeugmuseum Willich“ gegründet, dessen Vorsitzender Klaus Rabe nach wie vor ist. Nach jahrelanger Arbeit war der alte Bus im vergangenen Jahr endlich fertig geworden. Mittlerweile hatte sich durch die vielen Tage der Offenen Tür und durch die Presseberichte die gute Arbeit der Truppe bis in die VW-Zentrale in Wolfsburg herumgesprochen. „Den Bus müssen wir auf jeden Fall haben“, sagten sich die Verantwortlichen des VW-Werkes. Kurzum: Für eine sechsstellige Summe ging der Bus vor einigen Monaten nach Wolfsburg, in ihm werden Interessierte über das große VW-Gelände gefahren. Der in Willich restaurierte Omnibus mit der Original-Farbe Blau erhielt das Kennzeichen „WOB-A-659“.