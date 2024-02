Willicher wandert in Irland 214 Kilometer zu Fuß für den guten Zweck

Sein guter Zweck in diesem Jahr: Er wandert, um Spenden für den Kinderschutzbund Willich zu sammeln. „Der Kinderschutzbund setzt sich für Kinder und Familien konkret hier in Willich ein – für ihre Rechte, ihre Sicherheit und ihre gesunde Entwicklung. Das liegt mir als Vater von zwei Töchtern besonders am Herzen“, meint der Wanderer, der digital als #markusSupertramp aktiv ist. Er hofft, dass viele Menschen ab dem 21. April seine Tour über die sozialen Medien verfolgen und seinen Spendenzweck unterstützen. Der Kerry Way führt in der Regel in neun Tagesetappen einmal rund um die Iveragh-Halbinsel herum. Pfennings plant, die Strecke in sieben Etappen zu absolvieren, „das wird zusätzlich interessant, da es zwischen 28 und 35 Kilometer pro Tag plus Höhenmetern sein werden“, berichtet er.