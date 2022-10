Absicherung für Blinde : Willicher Marktplatz wird nun endlich barrierefrei

Willich Menschen mit Seheinschränkungen konnten bisher beim Schlendern über den Marktplatz nass werden. Künftig wird das Fontänenfeld von einem Noppenstreifen umschlossen. Dass dieser nun kommt hat auch aber auch mit einem freundlichen Schubser des NRW-Bauministeriums zu tun.

Gerade in den Sommermonaten fühlen sich viele Willicher auf dem 2019 eröffneten Marktplatz in Alt-Willich sichtlich wohl: Keine Autos, herrliche Kulisse, viele Sitzmöglichkeit, plätscherndes Wasser. Bisher aber galt das nicht für alle von ihnen, denn an Barrierefreiheit hatte die Stadt bei der Umgestaltung offenbar nicht gedacht. Immer wieder beschweren sich Menschen mit Seheinschränkungen, dass es für sie keinerlei Anhaltspunkte zur Fortbewegung gebe. Insbesondere rund um das schicke Fontänenfeld ist das problematisch, manch einer beklagte, schon häufiger nass geworden zu sein, wenn das Wasser ohne Vorwarnung aus dem Boden schoss.