Parteitag der FDP Willich Liberale stellen sich für die Kommunalwahl auf

Ein wichtiges Steckenpferd solle aber bleiben: die Stabilität der Finanzen. Dabei griff vor allem Fraktionschef Karl-Heinz Koch den politischen Mitbewerber deutlich an. „Die bisherige Wünsch-Dir-Was-Politik muss nun endlich vorbei sein. Wir fordern schon seit Langem unter anderem mit unserem vorgelegten Finanz-Kompass 2.0 ein Umdenken in der Finanzpolitik, damit wir vor allem die freiwilligen Ausgaben in den Griff bekommen“, sagt er in Richtung CDU, ohne diese zu nennen. Noch deutlicher wurde Spapel: „Die Personalkosten und die Verschuldung steigen massiv, und es ist kein Konzept erkennbar, wie man umsteuern könnte. Unser ambitioniert angetretener Bürgermeister muss sich hinter dem CDU-Fraktionsvorsitzenden verstecken, und am Ende zahlen die Bürger die Zeche in Form von Steuererhöhungen. Das werden wir so nicht mittragen.“