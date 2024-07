Typisierungsaktion der DKMS in Willich Verkauf von Kunst soll helfen Leben zu retten

„Das Geld war der Reinerlös aus unserer offenen Gartenpforte in Schiefbahn“, sagt Rainer Kunz, Präsident des Lions Club Willich. Der Erwerb eines Kunstwerkes ist ganz einfach: Wer sich für eines der insgesamt elf Werke interessiert, kann eine Mail mit dem Namen des Bildes an kunst@beate-krempe.de senden oder unter der Rufnummer 0170 1817917 Kontakt aufnehmen. Es kann ein persönlicher Besichtigungstermin ausgemacht werden, wobei die Werke in Anrath hängen. Entschließt sich ein Interessierter für den Kauf eines Bildes, so wird dieses fünf Tage reserviert.