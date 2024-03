Vom Rentner zum Hobbyschauspieler Willicher gewinnt Filmpreis in Hollywood

Schiefbahn · Der Schiefbahner Albert Janssen hat in seinem Leben viel erlebt. Im Ruhestand ging er zunächst als Komparse zum Film. Über Nebenrollen kam er zu einer Hauptrolle in einer kleinen Produktion und gewann nun einen Preis: in Hollywood.

26.03.2024 , 15:40 Uhr

Albert Janssen ist einer der Hauptdarsteller im Kurzfilm „Holger“. Dieser gewann nun einen Preis bei einem Filmfestival: Nicht irgendwo, sondern in Hollywood. Foto: Sven Schalljo

Von Sven Schalljo