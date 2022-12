Haushalt 2023 in Willich verabschiedet Keine Kita-Gebühren für einkommensschwache Familien

Es war 20.25 Uhr am Dienstagabend, als die Arme im Saal ein letztes Mal in die Luft gingen und Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) sagte: „Damit hat der Rat der Stadt Willich den Haushalt 2023 einstimmig beschlossen.“ Gelöster Applaus. Selten wurde ein Haushalt in Willich vermutlich derart schnell und reibungslos verabschiedet, selten gab es so viel Konsens und Harmonie unter den Fraktionen, selten so viel gegenseitiges Lob bei den Haushaltsreden. Es wirkte, als wolle man in Krisenzeiten Zusammenhalt signalisieren. Klar ist: 2023 wird es einen defizitären Haushalt geben. Minus 2,8 Millionen Euro, mehr als 1,5 Millionen Euro neue Schulden jährlich sind für die Jahre 2024 bis 2026 vorgesehen. Nicht eingerechnet sind da die Schäden von voraussichtlich einmal rund 60 Millionen Euro, die die Folgen von Pandemie und Ukraine-Krieg verursachen.