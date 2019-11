Anträge zum Etat 2020 : Willicher Grüne wollen mehr Nachhaltigkeit im Haushalt

Willich Am 18. Dezember steht der Etat 2020 auf der Tagesordnung des Stadtrats. Die Grünen haben 16 Anträge zum Haushalt gestellt.

Dass der Willicher Rat vor einigen Monaten beschlossen hat, dass die Stadt Willich am Projekt „Global Nachhaltige Kommune“ (GNK) – das wesentlich konkretere Maßnahmen nach sich zieht, als wenn die Stadt den Klimanotstand ausgerufen hätte – teilnimmt, freut die Grünen. Und so haben sie für den Haushalt des Jahres 2020 Anträge im Wert von rund 200.000 Euro gestellt, die mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenhängen. Beispielsweise soll der Haushaltsposten „Nachhaltigkeit“ von 30.000 auf 100.000 Euro jährlich aufgestockt werden.

Mit dazu gehört für die Grünen auch, sich Gedanken über die Anzahl und die Verteilung der Mülleimer in der Stadt und die illegale Müllentsorgung an Autobahnzu- und -abfahrten zu machen. Zudem soll es künftig insgesamt 10.000 Euro pro Jahr für Umwelt-Projekte an Schulen geben (der Schulausschuss hat dem am Donnerstag bereits zugestimmt). 50.000 Euro sollen ab 2020 nach dem Willen der Grünen in den Haushalt eingestellt werden, um öffentliche Neu- und Umbauten nachhaltig auszuführen. Auch Vereine sollen dabei unterstützt werden. Solar-Handyladestationen im öffentlichen Raum, ein weiterer „Willi Wisch“-Aufräumtag und Verbesserungen der Kita-Außengelände sind weitere ökologische Themen der Grünen, die den Haushalt betreffen.