Stadt Willich: Willicher Grüne starten Petition gegen Kohlestrom

Stadt Willich Mit einem symbolischen Druck auf einen roten Knopf startete der Vorstand der Willicher Grünen bei der Jahresversammlung eine Petition an die Stadtwerke. Ziel dieser Petition ist der Ausstieg der Stadtwerke Willich aus dem Handel mit Atom- und Kohlestrom, um die Eigenverpflichtung der Stadt Willich zu unterstützen, bis 2030 eine klimaneutrale Kommune zu werden. Geplant ist, binnen eines halben Jahres mindestens 2000 Unterschriften von Willicher Bürgern zu erreichen. Im Internet können unter der Adresse <a href="http://www.kohleausstieg-willich.de" target="_blank">www.kohleausstieg-willich.de</a> alle Willicher die Petition unterstützen.

Nach der einstimmigen Entlastung des bisherigen Vorstands standen Wahlen auf der Tagesordnung. Das bisherige Team aus Merlin Praetor als Vorsitzender, Raimund Berg als Stellvertreter und Bernhard Fleischer als Kassierer wurde wiedergewählt. Für die noch zu schaffende Position des Medienbeauftragten wurde Manuel Paas, bisher Beisitzer, vorgestellt. Geplant ist, dass der neue Vorstand ihn per Beschluss in seiner konstituierenden Sitzung hierzu bestimmen wird. Als Beisitzer wurden Sina Kingen und Christian Winterbach ebenfalls wiedergewählt. Neu im Vorstand als Beisitzer sind Paul Muschiol als Beisitzer und Claudia Poetsch.

In seiner Rede als Vorsitzender wies Merlin Praetor auf die sehr gute Lage des Ortverbandes hin - sowohl finanziell als auch personell. Die niederschwellige Art und Weise, wie die Grünen Politik und Veränderung in die Zukunft hinein dächten und machten, stoße in der Bürgerschaft auf Sympathien und ziehe insbesondere Jüngere an, so Praetor. Zur Parteienlandschaft in Willich betonte Praetor, dass mit Grünen und CDU die zwei richtigen Parteien und Fraktionen eine Kooperation eingegangen seien. Beide stünden für klare Haltung und zukunftsfähige Zielvorstellungen, Verantwortungsbereitschaft, innere Stabilität sowie faire Auseinandersetzungen.