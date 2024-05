Kunst in Willich Gründerzentrum wird einmal mehr zur Kunst-Location

Eigentlich ist der Kunstverein Willich im Gründerzentrum Stahlwerk Becker nicht mehr wirklich glücklich. Durch viele andere Veranstaltungen müssen stets Kunstwerke temporär abgebaut werden oder Bereiche stehen nicht zur Verfügung. Der Antrag, künftig in der Motte des Schlosses Neersen präsentieren zu dürfen, wurde aber von der Politik abgelehnt und so ist zumindest in diesem Jahr wieder das Gründerzentrum Ort der Präsentation. Von Sonntag, 12. Mai, an wird dieses damit wieder zum Nabel der Willicher Kunstwelt.