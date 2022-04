Buden mit Getränken und Street Food auf dem Marktplatz : Willicher Feierabendmarkt findet wieder statt

Im Schatten von St. Katharina findet der Feierabendmarkt statt. Foto: Norbert Prümen

Willich Lange Zeit gab es ihn in der Pandemie nicht, nun kann er am Freitag wieder stattfinden: Der beliebte Feierabendmarkt mit Buden der Willicher Händler. Was das Kulinarische betrifft: Es fehlt an nichts.

Der erste Feierabendmarkt seit Ewigkeiten kann nach pandemie-bedingter Pause an diesem Freitag, 29. April zwischen 17 und 21 Uhr wieder stattfinden: Auf dem Markt in Willich im Schatten von St. Katharina. Der Technische Beigeordneter Gregor Nachtwey ist optimistisch, dass die Bürger sich genauso wie er auf das Event freuen: „Man hat ja extrem gemerkt, dass den Menschen das Miteinander, das Gespräch, das gemeinsame Feiern, Geselligkeit gefehlt haben – und wir werden als Veranstalter alles dafür tun, dass dieses Comeback des zuletzt gut angenommenen Feierabendmarkts in Willich eine runde Sache wird.“

Für musikalische Unterhaltung sorgt an dem Abend DJ „Light‘n‘Sound“, und der DJK-VfL Willich wird mit Tanzeinlagen unterhalten. An 16 Standplätzen werden Händler ihr Feierabendmarktangebot – sicher mit speziellen Überraschungen für die Besucher – präsentieren. Vertreten sind folgende Händler:

Vienhues Biomarkt mit Obst, Gemüse und Blumen; die Pfarre St. Katharina mit dem „Eine Welt Laden“ – Bio und fair gehandelte Produkte, Norbert Wirth mit Spießbraten, Brat- und Currywurst sowie Kartoffelpfanne; Thomas Schmutz mit Fisch, Backfisch, Kibbeling und Feinkost; Jess Trinkkultur mit Prosecco, Wein, Sekt, Champagner; Gourmet Partner „A. Schmitz“ mit Mojo, Olivenöl, Honig, Senf und Getränken; Amir Feinkost mit Olivensorten, Schafskäse, Fladenbrot, und hausgemachten Pasten; die Alte Flammerie mit Flammkuchen; Axels Kitchen mit frischen Burgern, Pulled Pork, Chili-Cheese-Pommes; Thomas Böhm mit Waffeln; Grêpes und Getränke; Margarete Wunder mit Spirituosen; Christoph Cartigny mit Wild, Geflügel, Geflügel-Bratwurst und Steaks; Obsthof Selders mit Süßkirschen; die Marcsfreunde mit Regional Dry Gin; Eva Engelmann mit holländischen Poffertjes, Kaffee, Frozen Cappuccino und Christoph Heyes mit Willicher Pils.

Weitere Märkte sind am 27. Mai, 24. Juni, 29. Juli, 26. August und am 30. September geplant.

(RP)