Auf dem Marktplatz an der Willicher Kirche Feierabendmarkt 2023 soll Besucher begeistern

Willich · Der Marktplatz an der Willicher Kirche wird erneut zum Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger. Was beim ersten Feierabendmarkt in diesem Jahr im Schatten von St. Katharina alles geboten wird.

04.04.2023, 15:15 Uhr

Der Feierabendmarkt in Willich soll auch 2023 wieder viele Menschen auf den Marktplatz an der Kirche ziehen. Foto: Norbert Prümen

Der erste Willicher Feierabendmarkt des Jahres steht am Freitag, 28. April, an. Von 17 bis etwa 22 Uhr wird es auf dem Markt im Schatten der Pfarrkirche St. Katharina wieder den beliebten Mix aus klassischen Marktständen, Gastro mit kulinarischen Angeboten und Live-Musik geben.