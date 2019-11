Nach der IHK-Standortanalyse : Willicher FDP will die Wirtschaft stärker fördern

Willicher FDP will die Wirtschaft stärker fördern

Willich Die Liberalen fordern eine bessere Infrastruktur. Zudem sollten Existenzgründer mehr unterstützt werden.

FDP-Fraktionschef Hans-Joachim Donath kritisiert: „Wenn wir in Willich nicht bald handeln, laufen wir Gefahr, den Standortvorteil zu verspielen.“ Es reiche nicht aus, lediglich neue Gewerbeflächen auszuweisen, findet Donath. So wurde kürzlich beschlossen, die Gewerbegebiete Münchheide jenseits der Autobahn zu erweitern.

„Wir haben schon immer gefordert, dass vor allem die Infrastruktur stimmen muss“, sagt Donath. Als mangelhaft würden in der IHK-Studie vor allem die Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, die Verkehrsanbindung an den ÖPNV und die Schienenwege bewertet. „Auch die unzureichende Ausstattung mit Glasfaser und Mobilfunk gerät immer mehr in den Fokus.“